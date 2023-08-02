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Папа Римський закликав Європу шукати "креативні способи" припинення війни

Понтифік мріє про Європу, яка "використовує свої величезні таланти для врегулювання конфліктів".

Папа Римський закликав Європу шукати "креативні способи" припинення війни
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск у зверненні до португальської влади повторив заклик до Європейського Союзу розвивати дипломатію миру, спрямовану на врегулювання конфліктів, зокрема у контексті війни в Україні.

Понтифік перебуває у Португалії з візитом, передає Vatican News.

"Ми пливемо бурхливими хвилями океану історії... Куди ж ти пливеш, якщо не пропонуєш світові шляхів миру, креативних способів припинити війну в Україні та численні конфлікти, які кров'ю обагряють світ?" – сказав Папа, звертаючись до Європи.

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Він засудив зростання інвестицій Заходу у виробництво зброї. На його думку, це є "виснаженням його справжнього людського капіталу: освіти, охорони здоров’я, держави загального добробуту".

За словами Папи, він мріє про Європу, яка "використовує свої величезні таланти для врегулювання конфліктів".

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що спецпредставник Папи Римського працює над механізмом повернення дітей до України.

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