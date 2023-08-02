Латвія почне готувати спецгрупу прикордонників у відповідь на прибуття "вагнерівців" до Білорусі

Для Латвії ризики безпеки в безпосередній близькості від кордону з Білоруссю були високими, відколи Мінськ почав використовувати мігрантів як інструмент "гібридної війни".

Латвія розпочала підготовку спеціальної групи прикордонників у відповідь на прибуття до Білорусі найманців ПВК "Вагнер".

Про це заявив начальник Державної прикордонної охорони Латвійської Республіки Гунтіс Пуятс, передає The Guardian із посиланням на АР.

Як розповів Пуятс, ризики безпеки в безпосередній близькості від кордону з Білоруссю були високими, відколи Мінськ почав використовувати мігрантів як інструмент "гібридної війни". Тепер ці ризики зросли з приходом "вагнерівців".

Нагадаємо, Польща, Литва та Латвія можуть спільно ухвалити рішення про закриття своїх кордонів із Білоруссю, якщо на кордоні з цією державою відбудуться серйозні інциденти за участю "вагнерівців".

Українська прикордонслужба повідомляла, що наразі в Білорусі перебуває понад п'ять тисяч вагнерівців.