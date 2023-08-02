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У Молдові в ворота посольства Росії врізалося авто

Водій втік із місця аварії, але його вдалося затримати. 

У Молдові в ворота посольства Росії врізалося авто
Посольство РФ у Кишиневі
Фото: Укрінформ

У Кишиневі в ворота російського посольства врізався автомобіль. Водія затримали, постраждалих немає, пише Radio Moldova. 

Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали вранці. Водій з місяця ДТП втік, на вимогу правоохоронців зупинитися відмовився і під час втечі пошкодив дві машини. 

Затримати чоловіка вдалося аж біля міста Страшени в 20 км від посольства. Мотиви чоловіка невідомі. 

Нагадаємо, що Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати майже 60 співробітників російського посольства у Кишиневі. Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого на даху посольства РФ у Кишиневі нарахували 28 антен, які російські спецслужби використовують для стеження.

МЗС Молдови виступило з коментарем, зазначивши, що рішення Кишинева є наслідком численних недружніх дій щодо Республіки Молдова, не пов'язаних із дипломатичним мандатом, а також спроб дестабілізувати внутрішню ситуацію в державі.

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