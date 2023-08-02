У Молдові в ворота посольства Росії врізалося авто

Водій втік із місця аварії, але його вдалося затримати.

У Кишиневі в ворота російського посольства врізався автомобіль. Водія затримали, постраждалих немає, пише Radio Moldova.

Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали вранці. Водій з місяця ДТП втік, на вимогу правоохоронців зупинитися відмовився і під час втечі пошкодив дві машини.

Затримати чоловіка вдалося аж біля міста Страшени в 20 км від посольства. Мотиви чоловіка невідомі.

Нагадаємо, що Молдова 26 липня оголосила про рішення вислати майже 60 співробітників російського посольства у Кишиневі. Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого на даху посольства РФ у Кишиневі нарахували 28 антен, які російські спецслужби використовують для стеження.

МЗС Молдови виступило з коментарем, зазначивши, що рішення Кишинева є наслідком численних недружніх дій щодо Республіки Молдова, не пов'язаних із дипломатичним мандатом, а також спроб дестабілізувати внутрішню ситуацію в державі.