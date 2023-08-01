США чекають на європейські держави, які ще не схвалили остаточний план навчання українців на F-16, - СNN

Зважаючи на навички та уміння українців, курс може тривати чотири-п'ять місяців.

США все ще чекають, коли європейські держави представлять остаточний план навчання українських пілотів на винищувачах F-16, передає CNN із посиланням на джерела.

Тренування мають розпочатися цього місяця, про це публічно заявляли Президент України Володимир Зеленський та європейські офіційні особи. Але через два місяці після того, як президент Джо Байден оголосив про підтримку Штатами навчання українських пілотів, партнерам залишається опрацювати низку важливих деталей.

Сполучені Штати мають схвалити передання обладнання та матеріалів для F-16, зокрема, тренажери та навчальні посібники. Та оскільки остаточного плану навчання від європейців немає, США поки що нічого схвалювати.

Також досі незрозуміло, які держави відправлять винищувачі F-16 для участі у програмі навчання, а також для України, коли програму буде завершено. Для передачі літаків нашій державі знадобиться окреме схвалення США.

Представники Пентагону повідомили агентству, що США все ще вирішують, чи відправляти американських пілотів для допомоги в навчанні українців, але жодних рішень не буде ухвалено доти, доки не з'явиться остаточний план навчання.

Представник міністерства оборони Данії надав виданню концепцію навчання, в якій ідеться про те, що курс буде спрямований на навчання пілотів і наземного персоналу протягом шести місяців і проходитиме в декількох місцях, зокрема, на базі Скрідструп у Данії.

Відповідно до документа, "коаліція винищувачів" погодилася підтримати навчання "знавцями мови, пілотами, наземним персоналом, інструкторами, літаками чи фінансуванням залежно від ситуації". Очікується, що Україна надасть кваліфікований персонал, здатний пройти необхідні тести з мови, стану здоров'я та безпеки.

До речі, програма навчань призначена як для України, так і для інших держав, які переходять на винищувачі четвертого покоління.

Очікується, що курс пройде в Данії та Румунії за сприяння Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Швеції та Великобританії.

У внутрішній службовій записці Військово-повітряних сил із докладним описом оцінки, вперше отриманої Yahoo і підтвердженою CNN офіційною особою ВПС, йдеться, що набір навичок українців передбачає, що навчання може бути завершено за чотири-п'ять місяців.

Кількість українських пілотів, яких планують навчити, також поки що уточнюється, але в меморандумі ВПС рекомендували набір із 10-12 учасників. Це відповідає кількості пілотів, які, на думку представників міністерства оборони США, Україна зможе реально відпустити на багатомісячний курс навчання у Європі.

Українцям також доведеться подолати ще одну ключову перешкоду перед тим, як вони зможуть тренуватися на F-16 - це знання англійської мови. У службовій записці ВПС здатність пілотів до англійської мови описують як "проблему" і додають, що для більшості кадрів буде потрібна додаткова мовна підготовка. За словами офіційних осіб, Великобританія запропонувала таке навчання в межах курсу, також розглядають можливість надання викладачів англійської мови для участі в програмі.

Нагадаємо, минулого тижня Politico теж повідомляло, що західні партнери досі не узгодили план підготовки українських пілотів для польотів на винищувачах F-16. Щоправда, коаліція зробила певні кроки для початку навчання.

До цього міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що тренування українських пілотів почнеться у серпні та триватиме щонайменше шість місяців.