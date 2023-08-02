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Польща викликала повіреного у справах Білорусі через інцидент із вертольотами, а також напади мігрантів

Крім того, йшлося і про переміщення "вагнерівців".

Польща викликала повіреного у справах Білорусі через інцидент із вертольотами, а також напади мігрантів
Фото: twitter/Straż Graniczna

Після порушення польського повітряного простору білоруськими вертольотами Польща викликала тимчасового повіреного у справах Білорусі.

Про це повідомив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, передає RMF FM.

Яблонський зазначив, що зустріч у МЗС була "дуже короткою".

"Ми висловили рішучий протест у зв'язку з порушенням повітряного простору, а також з ескалацією дій проти України, бо Білорусь також є причетною до цієї війни", - сказав заступник міністра.

Також польська сторона висловила свою позицію щодо переміщення "вагнерівців" та напади організованих груп мігрантів.

Яблонський додав, що якби не превентивні заходи, такі як створення загородження на кордоні, то білоруських провокацій "було б десятки, якщо не сотні".

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Нагадаємо, 1 серпня, сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими вертольотами. Вони проводили навчання поблизу кордону. Після реакції польського сторони пресслужба Міноборони Білорусі заявила, що звинувачення у порушенні кордону Польщі Мі-24 та Мі-8 є надуманими.

Днями понад сотня найманців ПВК "Вагнер" вирушила до Сувальського коридору, який обʼєднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область Росії та Білорусь. А польські прикордонники заявили про численні напади з боку Білорусі - чоловіки, які намагаються нелегально перетнути кордон, жбурляють в офіцерів каміння, цеглу, гілки, щебінь і все, що потрапляє під руки.

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