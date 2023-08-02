СБУ повідомила про підозру ще одному російському "воєнкору"

Андрій Руденко, проживаючи в Донецьку, ще в 2014 році підтримав окупантів, а зараз входить до так званого "пулу журналістів Путіна".

Служба безпеки зібрала доказову базу на пропагандиста підсанкційних телеканалів "Росія-1" та "Росія-24", колаборанта Андрія Руденка, який публічно виправдовує збройну агресію РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Фігурант входить до так званого "пулу журналістів Путіна" і регулярно вихваляє загарбницьку політику Кремля.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Руденко виконує завдання москви як "воєнкор" центральних телеканалів РФ у тимчасово окупованих районах Донеччини. Там він готує сюжети і робить "прямі включення", в яких намагається дискредитувати українських захисників, а також подає викривлену інформацію про ситуацію на східному фронті.

Крім того, на власному Телеграм-каналі із загальною аудиторією понад 300 тис. користувачів пропагандист закликає до якнайшвидшого "приєднання" окупованої частини України до складу Росії.

За даними слідства, Руденко ще в 2014 році, проживаючи у Донецьку, одним із перших підтримав окупацію міста. Тоді він активно висловлював власні прокремлівські погляди під час вуличних акцій та перед камерами росЗМІ. Згодом його включили до штату "спеціальних кореспондентів" кремлівського медіахолдингу "ВДТРК", де він займався підготовкою замовних і постановочних сюжетів із тимчасово захопленого Донбасу.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності Руденка на користь країни-агресора. Наразі слідчі повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників); ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Оскільки зловмисник перебуває в Росії і на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, що українські журналісти і медійні організації, учасники Медіаруху, закликають міжнародні організації не плутати журналістів з пропагандистами — активними учасниками російської агресії проти України.

22 липня стало відомо про знищення пропагандиста Ростислава Журавльова. А 24 липня Міжнародна і Європейська федерації журналістів та ЮНЕСКО поширили заяви, у яких назвали його “журналістом”. Організації закликали розслідувати загибель російського пропагандиста, працівника кремлівської інформагенції РИА Новости.