Боррель засудив останні атаки РФ на українську зернову інфраструктуру

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель прокоментував останні ракетні удари Росії проти України.

Про це Боррель написав у Twitter.

"Росія продовжує авіаатаки на Київ, Одесу та українські порти на Дунаї. Ці цілеспрямовані атаки на українську зернову інфраструктуру погіршують глобальну продовольчу безпеку, піддаючи ризику мільйони найбільш уразливих верств населення", - зазначив він.

Нагадаємо, вночі російські загарбники запустили "шахеди" по півдню Одеської області. Ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону.

Під час цієї атаки Росія зіпсувала 40 000 тонн зерна в дунайських портах.