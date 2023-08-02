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Боррель засудив останні атаки РФ на українську зернову інфраструктуру

"Ці цілеспрямовані атаки погіршують глобальну продовольчу безпеку".

Боррель засудив останні атаки РФ на українську зернову інфраструктуру
Фото: EPA

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель прокоментував останні ракетні удари Росії проти України.

Про це Боррель написав у Twitter.

"Росія продовжує авіаатаки на Київ, Одесу та українські порти на Дунаї. Ці цілеспрямовані атаки на українську зернову інфраструктуру погіршують глобальну продовольчу безпеку, піддаючи ризику мільйони найбільш уразливих верств населення", - зазначив він.

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Нагадаємо, вночі російські загарбники запустили "шахеди" по півдню Одеської області. Ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону.

Під час цієї атаки Росія зіпсувала 40 000 тонн зерна в дунайських портах.

 

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