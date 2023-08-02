Участь у зустрічі в Саудівській Аравії щодо миру для України візьмуть майже 40 держав, – Зеленський

Участь у зустрічі в Саудівській Аравії щодо формули миру для України візьмуть представники майже 40 держав. Це – радники лідерів країн та представники міністерств закордонних справ, повідомив президент Володимир Зеленський на нараді з українськими послами.

Він зазначив, що українські гуманітарні впливи, роль та традиції в міжнародних відносинах здатні допомогти і з поверненням українських дітей, які були депортовані в Росію, і з поверненням наших полонених бійців та і цивільних. Для цього працюють на національному рівні та з закордонними партнерами.

"Особливо важлива робота з країнами глобального півдня, яким Росія намагається постійно маніпулювати, у держави-агресора не має бути навіть можливості створити видимість, нібито якась значна частина світу підтримує агресора і підтримує російський терор. Цього тижня відбудеться зустріч радників лідерів держав та представників МЗС Джиді. Це вже друга зустріч, в ній візьмуть участь майже 40 держав. Перша зустріч була, ви знаєте, в Копенгагені. Третім кроком буде організація саміту, глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це відбулося цієї осені, на саміті якому потрібна і може бути світова більшість представників півночі і півдня, сходу, заходу", – зазначив президент.

30 липня в Офісі президента підтвердили, що в Саудівській Аравії готується новий захід, спрямований на реалізацію ініціатив України з відновлення сталого та справедливого миру. Для реалізації формули українська сторона використовує трифазну структуру. Перша фаза – це зустрічі з послами, акредитованими в Україні, які присвячені докладному розгляду кожного з пунктів Формули. Друга фаза – Україна ініціює зустрічі радників із національної безпеки з метою пошуку оптимальних формулювань і механізмів імплементації українського мирного плану. Третім етапом узгодження Формули мир стане установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року.

Зустріч у Саудівській Аравії відбудеться 5-6 серпня. Росії серед запрошених немає. Попередня зустріч у Копенгагені обʼєднала близько 20 країн – вдвічі менше, ніж має намір взяти участь у заході в Саудівській Аравії.