Унаслідок ворожих обстрілів Запорізької області загинула жінка

За минулу добу, 2 серпня, ворог здійснив 80 обстрілів Запорізької області. Росіяни били по 21 населеному пункту регіону.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Згідно з повідомленням, 68 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Новодарівки, Червоного, Левадного, Чарівного, Новоандріївки, Щербаків, Преображенки, Білогір'я, Малинівки, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Степногірська, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, П'ятихаток та Павлівки.

Окупанти здійснили п'ять обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Білогір'ю та Степовому. Атакували безпілотниками Чарівне, Новоандріївку, Малі Щербаки та Павлівку. Завдали двох авіаційних ударів по Оріхову та П'ятихатках і ракетного удару по Михайло-Лукашевому.

Через ворожий артилерійський удар по Преображенці загинула 58-річна жінка. Надійшло 42 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських та господарських приміщень, а також об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, у вівторок 1 серпня ворог вкотре завдав авіаудару по прифронтовому місту Оріхів Запорізької області. Внаслідок атаки окупантів загорілися квартири на першому та другому поверхах п’ятиповерхівки. Загинула людина.