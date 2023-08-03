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Росіяни намагалися наступати в центрі та на півночі Марʼїнки, але безуспішно, – речник Генштабу

Також вони намагалися відновити втрачене становище на напрямку Урожайне-Благодатне, західніше Старомайорська, західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки. 

Росіяни намагалися наступати в центрі та на півночі Марʼїнки, але безуспішно, – речник Генштабу
Фото: Telegram/Zelenskiy

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, вражають виявлені цілі противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. 

Ворог безуспішно наступав у північній та центральній частинах Марʼїнки. Про це речник Генерального штабу Павло Ковальчук повідомив у ефірі телемарафону. 

"Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на напрямку Урожайне-Благодатне та західніше Старомайорська. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці", – сказав він. 

Водночас росіяни продовжують опір і застосовують резерви.

"Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Купʼянському та Лиманському напрямках. Разом з тим на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут", – додав речник.

Окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки. Тривають важкі бої. 

Нагадаємо, протягом минулого тижня на Бахмутському напрямку ворог всіма силами намагався зупинити наш наступ, але оборонці поступово просувались. Звільнена площа на Бахмутському напрямку загалом складає 37 кв.км. За тиждень звільнено на цьому напрямку 2 кв.км, а разом із півднем – 12,6. 

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