Шмигаль заявив, що бізнес в Україні адаптувався в умовах війни

Україна в перший рік війни втратила 29,5% ВВП. Це менше, ніж очікувалось.

Війна коштує Україні близько 2 трлн грн − весь бюджет держави в мирний час.

Про це на нараді послів заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомив кореспондент Lb.ua.

“З точки зору українського бюджету, в мирний час дохідна частина бюджету складала 1,3 трлн грн. Сьогодні на Збройні сили ми в бюджеті закладали 1,3 трлн грн, цього року вже виділили лише 509 млрд грн. Зараз будемо виділяти, я думаю, ще приблизно ж таку суму”, − сказав він.

Решта коштів нам надають партнери. “Це великі суми, які ми витрачаємо на гуманітарні, соціальні платежі, жінки, пенсії, зарплати бюджетників. Все життя держави, фактично, відбувається коштом партнерської підтримки, грантів і кредитів”, − зазначив Шмигаль.

Україна втратила близько 30% економіки і 3,5 мільйони робочих місць. “Ми в перший рік війни втратили 29,5% нашого ВВП. Це менше, ніж очікувалось. Бізнес адаптувався і продовжує адаптуватися. Цього року ми очікуємо навіть незначного зростання порівняно з минулим роком”, − додав очільник уряд.

Збільшено золотовалютні резерви до історичного максимуму за весь час незалежності. 39 мільярдів гривень сьогодні є у Національному банку на залишках.

“Ми цього року знизили рівень інфляції до 12,8% в річному виразі. І це дуже важливо, що Україна сьогодні зберігає макрофінансову стабільність. Це дає нам базу для швидкого відновлення після завершення війни. Це дає нам сьогодні можливість наповнювати бюджет для того, щоб підтримувати Збройні Сили. Все, що ми збираємо, все віддаємо на Збройні сили. Все, що отримуємо від партнерів, витрачаємо на інші цілі, не на військових”, − підкреслив прем’єр-міністр.

Він додав, що імпорт зараз зростає, тож завданням є − максимізувати експорт з України і зводити торговий баланс з країнами до нуля.

“Ми маємо підтримувати українських виробників, які працюють в Україні, платять податки, зберігають робочі місці, незважаючи на війну. Вони потребують нашої з вами допомоги. І це теж завдання дипломатичного фронту дати економіці України вижити. Сьогодні ми виживаємо за рахунок, безумовно, наших партнерів”, − підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, Рада бізнес-омбудсмена, озвучуючи підсумки роботи у другому кварталі 2023 року, заявила про поступове збільшення запитів від компаній.