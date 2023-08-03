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65 реанімобілів для українських медиків: Епіцентр реалізував масштабну благодійну ініціативу Актуально

Машини обладнані всім, щоб надати першу допомогу навіть важкопораненим людям.

65 реанімобілів для українських медиків: Епіцентр реалізував масштабну благодійну ініціативу

Компанія «Епіцентр» реалізувала благодійну ініціативу «Рятуємо життя».  За цей час 65 придбаних машин швидкої допомоги вирушили на допомогу лікарям у різні регіони країни. Загальна сума придбаних авто - 172 млн грн. Долучились до порятунку людських життів і понад 1 млн покупців, партнери та постачальники компанії.

- На фоні безумовної жорстокості, з якою ведеться кровопролитна війна проти України, ще більш важливішою постає професія медика. І кожне врятоване життя – це перемога у війні, перемога життя над смертю. І я сьогодні вчергове хочу подякувати нашим медикам. Вони - герої нашого часу, на їхніх плечах тримається тягар війни, вони ціною власного життя рятують життя інших. Ця війна несправедлива, жорстока і вона об’єднує українців, ми несемо ще більшу відповідальність, бо живемо у  надскладний для країни час. Війна випробовує нас  на людяність і стійкість. Ми мужні, працюємо попри все і підтримуємо екстрену медичну службу. І сьогодні в рамках нашої благодійної ініціативи ми передаємо чергову партію  реанімобілів Міністерству охорони здоров’я, - зазначила Галина Герега, засновниця та голова ТОВ «Епіцентр К».

Реанімація на колесах – так медики називають закуплені Епіцентром машини. Вони обладнані всім, щоб надати першу допомогу навіть важкопораненим людям: дефібрилятори, електрокардіографи, пульсоксиметри, інфузомати, глюкометри, стаціонарні балони з киснем, портативні апарати ШВЛ. Це дозволяє медикам проводити реанімаційні дії безпосередньо в кареті швидкої. 

- 525 днів триває повномасштабна війна. Медична інфраструктура, в тому числі і транспорт, постійно під атаками росії. Навантаження на медичну систему зросло в рази. В цих умовах дуже важливою для нас є підтримка партнерів. Дякую кожному, хто допомагає медикам рятувати життя українців. Сьогодні ще 5 швидких від Епіцентру відправляться в медичні заклади в різні куточки України.  Загалом від початку війни МОЗ, акумулюючи державні кошти, міжнародну та гуманітарну допомогу, закупив понад 1 300 автівок швидкої допомоги. Всі вони мають рятувати життя та знаходитись там, де в них найбільша потреба – біля лінії фронту.”, — наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час передачі автомобілів.

Реанімобілі з чергової партії поїхали на донецько-бахмутський напрямок та в Одесу у медичний центр реабілітації матері та дитини. Швидкі від Епіцентру передані у різні медичні заклади країни, в тому числі у прифронтові регіони. Крім забезпечення  потреб екстреної медичної допомоги, компанія додатково передала  реанімобілі також у військові підрозділи за запитом бойових медиків.

Вже зараз Епіцентр на старті нової глобальної ініціативи, що допоможе у гуманітарному розмінуванні України - найбільш замінованої країни світу.

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