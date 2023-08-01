Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
ГоловнаЕкономікаДержава

Укрзалізниця планує будувати пасажирські вагони

У планах зробити ремонти чотирьох вагонів цьогоріч.

Укрзалізниця планує будувати пасажирські вагони
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця збирається будувати пасажирські вагони на власних потужностях. 

Про це розповів член правління компанії Євген Шрамков, передає Delo.ua.

"Ми освоїли виробництво платформ, хопер-зерновозів. У нас є програма побудувати 50 хопер-зерновозів та 427 платформ. Також ми плануємо побудувати дослідний вагон для перевезення зерна з можливістю перестановлення на колію 1435 та європейським габаритом самого вагону. Але найбільший виклик — це пасажирські вагони", – сказав Шрамков.

За його словами, голова правління УЗ Євген Лященко вже поставив завдання готувати заводи до будівництва нових пасажирських вагонів, але для початку компанія потренується на капітально-відновлювальному ремонті, щоб оцінити власні сили.

"Коли ми на кожному з підприємств відремонтуємо перші — ми зрозуміємо наші реальні можливості. І тоді ми зможемо запланувати, скільки їх буде на місяць. Це нормальне балансування, синхронізація потужностей. Я сам їжджу у вагонах та розумію, що потреба є, і люди, які роблять ремонти вагонів, теж розуміють їх важливість. Зараз ми додатково готуємо майданчик, технологію, інструменти, починаємо програму з закупівлі матеріалів. У планах зробити ремонти чотирьох вагонів цьогоріч", – розповів Шрамков.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що у травні повідомлялось, що Кабінет Міністрів і Європейський банк реконструкції та розвитку готують проєкт відновлення української залізниці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies