Укрзалізниця планує будувати пасажирські вагони

Укрзалізниця збирається будувати пасажирські вагони на власних потужностях.

Про це розповів член правління компанії Євген Шрамков, передає Delo.ua.

"Ми освоїли виробництво платформ, хопер-зерновозів. У нас є програма побудувати 50 хопер-зерновозів та 427 платформ. Також ми плануємо побудувати дослідний вагон для перевезення зерна з можливістю перестановлення на колію 1435 та європейським габаритом самого вагону. Але найбільший виклик — це пасажирські вагони", – сказав Шрамков.

За його словами, голова правління УЗ Євген Лященко вже поставив завдання готувати заводи до будівництва нових пасажирських вагонів, але для початку компанія потренується на капітально-відновлювальному ремонті, щоб оцінити власні сили.

"Коли ми на кожному з підприємств відремонтуємо перші — ми зрозуміємо наші реальні можливості. І тоді ми зможемо запланувати, скільки їх буде на місяць. Це нормальне балансування, синхронізація потужностей. Я сам їжджу у вагонах та розумію, що потреба є, і люди, які роблять ремонти вагонів, теж розуміють їх важливість. Зараз ми додатково готуємо майданчик, технологію, інструменти, починаємо програму з закупівлі матеріалів. У планах зробити ремонти чотирьох вагонів цьогоріч", – розповів Шрамков.

Нагадаємо, що у травні повідомлялось, що Кабінет Міністрів і Європейський банк реконструкції та розвитку готують проєкт відновлення української залізниці.