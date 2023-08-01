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Шмигаль: До грудня додамо в енергосистему 2,9 ГВт

Уряд спростив процедури зі встановлення мобільних газотурбінних установок.

Шмигаль: До грудня додамо в енергосистему 2,9 ГВт
Фото: Пресслужба КМУ

Влада планує до грудня 2023 року додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності.

Про це на засіданні уряду у вівторок, 1 серпня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Готуємося до зими і відновлюємо енергетику: генерацію, мережі розподілу, теплоелектростанції, ТЕЦ, котельні. До грудня плануємо додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності", - сказав Шмигаль.

За його словами, водночас триває процес захисту об'єктів від ворожих атак.

"Один зі способів захисту - децентралізація генерації. Її мобільність - запорука безпеки. Російські терористи атакуватимуть насамперед статичні великі електростанції, але не зможуть уразити пересувні невеликі об'єкти", - заявив прем'єр.

Уряд 1 серпня спростив процедури зі встановлення мобільних генерувальних газотурбінних установок і супутньої інфраструктури. 

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Нагадаємо, що Україна отримала 508 потужних акумуляторів Tesla Powerwall від Польщі для соціальної та критичної інфраструктури.

Також  в Україні вже виконали 60% запланованих робіт з відновлення електромереж, пошкоджених обстрілами з боку Росії.

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