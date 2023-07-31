"Укренерго" закликало українців зменшити споживання електрики у серпні

Україна має підготувати енергосистему до зими, тому українці мають зменшити споживання електроенергії у серпні.

Про це повідомляє у Telegram Національна енергетична компанія "Укренерго".

В компанії повідомили, що в серпні в ремонт піде найбільша кількість блоків електростанцій, тож для енергосистеми цей час буде непростим.

"Особливо важкими будуть найближчі тиждень-два. Але наразі ми не прогнозуємо відключення споживачів. Розраховуємо, що справимося зі збільшеним навантаженням на енергосистему навіть в умовах зменшеної кількості блоків електростанцій", - пояснив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

В "Укренерго" звернулися до громадян з проханням про економію електрики.

"У першу чергу просимо не перевантажувати мережу. Особливо в години високого споживання - з 16:00 до 23:00. Будь ласка, вимикайте кондиціонери та не користуйтеся потужними електроприладами у цей проміжок часу", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, що президент Зеленський закликав бути готовими до нового енергетичного терору Росії взимку.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що зараз в Україні триває ремонтна кампанія на енергетичних об’єктах, завдання додати до енергосистеми 1,7 ГВт до початку опалювального сезону вже частково реалізоване.