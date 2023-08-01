НБУ відкликає ліцензію і ліквідовує банк "Конкорд"

Кожен вкладник фінсустанови отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу.

Національний банк України ухвалив рішення відкликати ліцензію і ліквідувати з 1 серпня банк "Конкорд".

Про це йдеться на сайті НБУ.

В Нацбанку зазначили, що частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

Рішення про ліквідацію "Конкорду" ухвалили через постійні порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Йдеться по порушення:

пункту 3 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон № 361-ІХ) у частині незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками;

пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ, абзацу четвертого пункту 26 розділу ІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90, в частині ненадання на запити інспекційної групи достовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ;

абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання Банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;

пункту 40 розділу IV Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65, в частині неврахування під час аналізу ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення своїх продуктів та послуг, особливостей та можливостей їх використання.

Крім того, НБУ останні два роки, наглядаючи за банком, за порушення застосовував до нього штраф (у загальному розмірі 60 400 000,00 грн) та письмове застереження.

У Нацбанку зазначили, що кожен вкладник "Конкорду" отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Щоправда, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осібˮ. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 01 липня 2023 року становить 1 116,25 млн грн.

Нагадаємо, днями пресслужба банку "Конкорд" оприлюднила заяву про начебто стабільну роботу фінустанови, а позбавлення його ліцензії назвала чутками.

У 2021 році Нацбанк рефінансував "Конкорд", а також "Банк Авангард" на 256 млн грн.