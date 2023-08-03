Відрядженого до КМВА посадовця викрили на організації схеми втечі чоловіків за кордон (доповнено)

Він сприяв підробці документів, згідно з якими чоловіки були "непридатними".

Начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ, який також обіймає посаду голови відділу в Київській військовій адміністрації, викрили на організації схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон.

З кожного клієнта він брав по $10 000. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За ці гроші учасники схеми оформлювали фіктивні документи про непридатність до служби.

"Організатора схеми затримано під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам. За їх виготовлення він отримав 30 тис доларів США. В ході обшуків за місцем проживання посадовця, в районному територіальному центрі комплектування, Київській міській військовій адміністрації вилучено понад 48 тис доларів США та 5 тис євро", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання йому запобіжного заходу. Перевіряється причетність до вчинення злочину посадовців одного з київських територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, а також інших осіб.

Оновлення. Посадовець, якому оголосили підозру, був відряджений до КМВА, заявили в адміністрації. Оголошена підозра не стосується обовʼязків у КМВА.

"Офіційно йому інкримінують оформлення фіктивних документів про непридатність до військової служби, які дозволяють військовозобов’язаним особам безперешкодно виїжджати закордон. Але зауважуємо, що справа, за якою затриманому висунуто підозру, не пов’язана із виконанням його службових обов’язків як посадової особи Київської міської військової адміністрації", – зазначив керівник КМВА Сергій Попко.

Про те, чи будуть санкції проти чоловіків, які втекли з України під час воєнного стану, читайте в матеріалі LB.ua.