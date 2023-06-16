Покарати втікачів: чи будуть санкції проти чоловіків, що виїхали з України?

За його словами, відповідний проєкт мають написати разом з народними депутатами. Хоча у Верховній Раді вже реєстрували подібні ініціативи. І жодну досі не розглянули навіть на засіданні профільного комітету. Та й нардепи скептично налаштовані до перспектив прийняття такого закону.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував посилення санкцій для втікачів, зокрема, покарання військовозобов’язаних, які незаконно виїхали з України під час війни.

Згідно з чинним законодавством, на таких порушників чекає тільки штраф – і лише в разі повернення в Україну. Кримінальна відповідальність передбачена, виключно якщо чоловік утік за кордон уже після отримання повістки.

Зокрема, лише за 11 місяців із початку повномасштабного вторгнення 96 442 чоловіки призовного віку отримали дозвіл на виїзд за кордон через систему «Шлях». З них 66 474 успішно скористалися цим дозволом, причому 9 373 виїхали і не повернулися в Україну, коли згаданий вище термін минув.

Ще один протиправний спосіб виїхати – для перетину кордону використовують систему «Шлях» : чоловіки реєструються як волонтери чи працівники транспортних компаній, виїжджають і не повертаються протягом 60 днів, як це передбачено чинним законодавством.

У ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці намагаються незаконно перетнути кордон і втекти до інших держав. Чоловіки не тільки переодягаються в жіночий одяг, ховаються в багажниках авто. Під час спроб подолати кордон декотрі тонуть у річках: від початку повномасштабного вторгнення в Тисі на ділянках кордону з Румунією та Угорщиною виявлено 16 потопельників.

Фото: ДПСУ Прикордонники затримали 20 військовозобов’язаних українців на Закарпатті під час спроби перетнути кордон.

Пояснення міністра

Ігор Клименко на запит LB.ua зазначив, що підготовка санкційного законопроєкту пов’язана із «запитом людей на справедливість, у тому числі і щодо тих, хто незаконно виїхав з держави та ухиляється від мобілізації».

Він наголосив, що багато експертів уже висловили свої думки з цього приводу: «Ми продовжуємо вивчати інформаційний простір. Це теж своєрідна широка консультація з громадськістю».

Міністр нагадав, що наразі є лише адміністративна відповідальність за незаконний перетин державного кордону України поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску через державний кордон без відповідних документів (або з використанням підробленого документа).

За такі дії статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400–8 500 грн) або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

«А от кримінальної відповідальності немає. Є відповідальність за підробку документів, якими користувалися під час перетину, за надання хабара та за ухилення від мобілізації (якщо чоловік утік за кордон уже після вручення підписаної повістки, йому загрожує від 3 до 5 років ув’язнення). Незаконний перетин кордону зараз – це лише адмінвідповідальність, у більшості випадків – лише штраф. Ось про що мова. Я вже наголошував раніше, що ми говорили виключно про ідею. Якихось остаточних версій вирішення проблеми станом на зараз немає», – зазначив Клименко.

Фото: EPA/UPG міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Також міністр визнав, що в разі прийняття закон не матиме зворотної дії: «Це очевидно. І, звісно, у цій частині всі будуть дотримуватися конституційної норми. Навіть благородна мета не має стати підставою для порушення законодавства. Паралельно триватиме пошук інших юридичних інструментів і заходів впливу на тих, хто вже незаконно перетнув кордон і покинув країну в час великої біди».

Він попередив, що отримати всю інформацію про нелегалів буде нескладно: «Хтось із них рано чи пізно повернеться, хтось звернеться до дипломатичних представництв України в інших державах по нові документи чи допомогу. Тоді ми розглядаємо можливість перевірити, чи були в людини законні підстави для виїзду за кордон».

Ігор Клименко додав, що під час напрацювання законопроєкту вивчатимуть міжнародний досвід: «Наприклад, в Ізраїлі досить жорсткий підхід до контролю за військовозобов’язаними».

У Верховній Раді скептичні щодо запровадження санкцій

Ініціатива Клименка не перша спроба посилити відповідальність і навіть змусити повернутися військовозобов’язаних, які виїхали з України від початку великої війни.

Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, нардеп фракції «Голос» Андрій Осадчук нагадав, що ще минулого року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7171, який встановлював кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону у воєнний час і звільняв від відповідальності тих, хто повернеться упродовж десяти днів. Однак оскільки кримінальний закон не має зворотної дії в часі, такий механізм не повернув би втікачів. Тому від ідеї його прийняття відмовилися.

Фото: goloszmin.org Андрій Осадчук

Також у квітні минулого року депутати зареєстрували законопроєкт №7268, яким пропонували доповнити Кримінальний кодекс України спеціальною статтею про кримінальну відповідальність саме за незаконний перетин кордону (будь-яким способом) військовозобов’язаними під час дії воєнного стану. Проєкт передбачав покарання у вигляді штрафу чи позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

У лютому цього року проєкт включили до порядку денного сесії, однак висновку профільного комітету і досі немає.

Автори ще одного законопроєкту – № 7265 – у квітні 2022 року пропонували встановити кримінальну відповідальність за неповернення в Україну після введення воєнного стану – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Однак 6 вересня 2022 року його зняли з розгляду.

Також Осадчук наголосив, що Міністерство внутрішніх справ не зверталося до його комітету з приводу підготовки нового законопроєкту.

Його колега по комітету, представник «Слуги народу» Олександр Дануца теж зазначив, що «наразі новий проєкт не обговорювався. Немає навіть вхідних даних».

Інша членкиня комітету, представниця «Голосу» Олександра Устінова скептично ставиться до прийняття будь-якої такої ініціативи.

Фото: apostrophe.ua Олександра Устінова

«По-перше, немає механізму встановлення тих, хто незаконно виїхав, якщо за документами ця людина в Україні. Будуть їх відстежувати через соцмережі та за фотографіями в Instagram? Чи в міжнародний розшук оголошувати? Це нереально. Чи запити робити через Інтерпол? Я слабо вірю, що буде такий законопроєкт. У комітеті всі були здивовані такій заяві міністра. На мій погляд, це чистий хайп», – переконана вона.

Позиція юриста

На думку адвоката Юрія Баумана, усе ж слід посилити відповідальність для осіб, які під час воєнного стану виїхали за кордон і без належних на те підстав (поважних причин) не повернулися.

«Станом на зараз у законодавстві України чітко прописана відповідальність лише щодо питання незаконного перетину кордону. І це справді лише штраф. І цей штраф можуть стягнути з людини, якщо вона буде повертатися. Але якщо людина не повернеться в Україну, то притягнути її до відповідальності практично неможливо», – зазначив юрист.

Юрій Бауман наголосив, що для порушників доцільно використати вже чинний санкційний механізм: «В Україні існує інститут відповідальності для осіб (боржників), які не сплатили аліментів: обмеження виїзду за кордон, обмеження у праві керування транспортним засобом, обмеження у праві використання вогнепальної зброї тощо. На мою думку, доцільно розглянути запровадження «інституту обмежень правом» для осіб, які виїхали під час воєнного стану за кордон під певними умовами і «забули повернутися». Розумію, що будуть «гучні голоси» проти таких обмежень з посиланням на практику ЄСПЛ, порушення прав людини, але до такої дискусії варто залучити тих, хто в умовах війни працює в Україні та сплачує податки, а також людей, які втратили в цій війні майже все. Думаю, голоси останніх будуть більш переконливими».