Порошенко передав десантним бригадам 4 тисячі фугасних снарядів з «привітами русні»

4 тисячі фугасних снарядів, які будуть використовуватись для знищення ворогів з допомогою дронів, привіз у бригади ДШВ Петро Порошенко. Такої кількості десантникам вистачить приблизно на місяць, повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".

«Це ВОГи, вони використовуються для безпілотника. Ми їх давно чекали. Дякуємо Петру Олексійовичу за подарунок для знищення нашого спільного ворога – саме такого боєприпасу нам не вистачало», – говорить військовий. Хлопці розповідають: найефективніше такі засоби працюють по ворожій піхоті, але є фахівці, які ефективно знищують з допомогою цих гранат і бойову техніку.

Фото: eurosolidarity.org

Боєприпаси не прості, а з персональними «побажаннями» ворогам – їх за донати ГО «Справа Громад» на допомогу ЗСУ могли «передати» усі охочі.

Фото: eurosolidarity.org

«Сьогодні ми змогли забезпечити чотири десантні бригади 4000 фугасних снарядів на додачу до «мавіків», які ми нещодавно також завезли в бригади. Усі ж бачили відео, як це працює? Підлітає дрон, знаходить групку усамітнених окупантів, клік… кілька секунд, і вже трохи менше окупантів паплюжать нашу землю. Все дуже швидко та ефективно, як кажуть «одна нога тут, інша там», – пояснив Порошенко.

«Тому тепер 4 бригади будуть ще більш ефективними під час нашого наступу. Будь-яка наша допомога врешті-решт зводиться до одного: менше окупантів — ближче перемога», – пише п’ятий Президент.

На початку червня Порошенко повідомив про закупівлю півтори сотні квадрокоптерів Mavic для потреб ЗСУ. Також артилеристам передали шість БПЛА Валькірія.