Макрон хоче переконати принца Саудівської Аравії використати свій вплив на Росію у питанні війни в Україні, – Politico

Громадські організації різко розкритикували цю зустріч. Вони стверджують, що саме цей принц замовив жорстоке вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в 2018 році.

Президент Франції Емманюель Макрон у п’ятницю, 16 червня, прийняв наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана для проведення переговорів, присвячених Близькому Сходу та війні в Україні, пише Politico.

За словами представника Єлисейського палацу, Макрон тисне на бін Салмана, щоб він використав свій вплив на Росію.

Принц проведе тиждень у Парижі, протягом якого він, як очікується, візьме участь у саміті Нового глобального фінансового пакту та відвідає прийом у столиці Франції наступного понеділка на підтримку кандидатури Саудівської Аравії на проведення всесвітньої виставки Expo 2030.

Візит бін Салмана та тривалість перебування викликали різку критику з боку громадських організацій, які виступають проти порушень прав людини в Саудівській Аравії, зокрема, йдеться про жорстоке вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році, яке, як повідомляється, було вчинене на замовлення самого принца. Правозахисні організації також розкритикували роль Макрона у сприянні нормалізації позицій саудівського принца в дипломатичній сфері після міжнародного скандалу через вбивство Хашоггі.

“Макрон був головним архітектором реабілітації саудівського принца з 2018 року”, — заявила генеральний секретар Amnesty France Агнес Калламар в інтерв’ю AFP, додавши, що Макрон повинен зробити «все, що в його силах», щоб врятувати кількох молодих саудівців в камері смертників.

Однак офіційний представник Єлисейського палацу заперечив, що Франція допомагає нормалізувати репутацію принца, враховуючи, що його вже прийняли в кількох західних столицях і він мав зустрічі зі світовими лідерами, включаючи президента США Джо Байдена. Макрон і бін Салман зустрілися під час робочої вечері в липні минулого року.

Щодо війни в Україні Саудівська Аравія в минулому дотримувалася неоднозначної позиції, голосуючи за резолюції ООН, що засуджують агресію Росії, але також протистояла закликам США збільшити видобуток нафти, що зменшить російські нафтові доходи.

Але, за словами представника Єлисейського палацу, Саудівська Аравія показала, що «зрушила» з цього питання.

“Ми просимо, щоб Саудівська Аравія допомогла нам прискорити українську перемогу, яка б призвела до переговорів між Україною та Росією… Судячи з розмов, ми знаємо, що вони поділяють це бачення”, — сказав представник Єлисейського палацу.

Переговори між Макроном і бін Салманом також будуть зосереджені на відновленні відносин між Саудівською Аравією та Іраном і тому, як вони можуть допомогти врегулювати напруженість у Лівані.

У кінці травня LB.ua повідомляло, що підсанкційні російські компанії візьмуть участь у торговельній місії в Саудівській Аравії щодо розширення бізнесу. Серед них - виробник КА-52 "Алігатор", КАМАЗ, Ростех, Росатом.

Нагадаємо, раніше Іран і Саудівська Аравія оголосили про відновлення відносин після посередництва Китаю. Крім цього, ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії вирішив знову скоротити видобуток нафти, що грає на руку Росії в енергетичній війні.

Тим часом Саудівська Аравія оголосила про нейтралітет у російсько-українській війні після візиту Президента Володимира Зеленського до Джидди.