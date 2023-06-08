4,3 тисячі осіб отримали відмову у виїзді з України за системою "Шлях", – ДПСУ

Прикордонники проводять посилені заходи задля встановлення законних підстав для перетину держкордону громадянами, внесеними до системи "Шлях", і вже 4,3 тис. осіб отримали відмову.

Про це розповів на брифінгу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає "Укрінформ".

"Вже 4,3 тисячі осіб отримали відмову в перетині кордону на виїзд, котрі прямували як водії суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на міжнародні перевезення", – повідомив Демченко.

За його словами, причина відмови – невідповідність зазначеній меті поїздки.

"Близько 1,5% осіб цієї категорії, які виїжджали з України у січні-лютому цього року вчасно не повернулися в країну у визначений термін 60 діб, що встановлений Правилами перетину кордону для такої категорії осіб", – зазначив Демченко.

За його даними, правопорушень припускаються перевізники майже з усіх регіонів України. При цьому більшість зловживань фіксується з боку ФОПів, яким надана можливість внесення осіб до системи "Шлях". Великі підприємства більше дбають про свою репутацію, натомість окремі ФОПи зловживають наданими можливостями і за гроші (орієнтовно від 3 до 7 тис. доларів) пропонують свої послуги із внесення даних про осіб до системи.

Цьогод року ДПСУ направила 100 листів-інформувань до Укртрансбезпеки щодо виявлених правопорушень ліцензіатами, які вносили до системи "Шлях" інформацію про водіїв, котрі виїхали за межі України та не повернулися у визначені законодавством терміни.

Низці ліцензіатів тимчасово припинено доступ до системи. Триває документування вказаної злочинної діяльності в рамках більш як 60 проваджень за ст. 332 Кримінального кодексу (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Також уже є особи, які отримали підозру за цією статтею.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного російського вторгнення та запровадження воєнного стану в Україні військовозобов’язаним чоловікам заборонено виїжджати за кордон. Система "Шлях" дозволяє водіям (волонтерам) легально перетинати кордон для перевезення необхідного забезпечення для ЗСУ або інших військових формувань.

Нещодавно журналісти отримали доступ до бази даних волонтерів, внесених Львівською обласною військовою адміністрацією до системи "Шлях" на прохання різних громадських організацій. Виявилось, що більшість організацій пов'язані з позаштатним радником голови ЛОВА з питань гуманітарної допомоги і волонтерства Олексієм Шевчуком, а деякі чоловіки не повернулись в Україну. Загалом Львівська ОВА надала 32 тисяч дозволів для виїзду за кордон через "Шлях".

Да даними прикордонників, до 150 чоловіків щодня отримують відмову у виїзді за кордон, ще приблизно 20 – затримують.

Наприкінці травня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Україні готують законопроєкт щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з країни під час війни.