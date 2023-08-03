При цьому зловмисники не перебували на передовій.

В одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії ліквідували корупційну схему з безпідставного нарахування "бойових" премій.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними спецслужби, це вдалося зробити військовій контррозвідці спільно з ДБР та за сприяння нового керівництва Національної гвардії.

Посадовці центру нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн. Ці кошти передбачені за безпосередню участь у бойових діях. Але зловмисники не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій.

Фото: СБУ

Незаконні премії виписували з вересня по грудень 2022 року. За цей час сума незаконних виплат сягнула майже мільйон гривень. Підписував рапорти підлеглим керівник навчального центру Нацгвардії. Серед фігурантів - троє старших офіцерів.

СБУ ініціювала експертизу, яка підтвердила факти завдання посадовцями збитків державному бюджету.

На підставі зібраних доказів керівник центру отримав підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). А його підлеглі - підозри за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Наразі вирішують питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Деснянська райдержадміністрація звернулася до міського голови Києва Віталія Кличка з проханням нарахувати премію голові РДА Дмитрові Ратнікову в розмірі 100% від окладу. Перед цим Кличко звернувся до Кабінету Міністрів щодо відсторонення Ратнікова після трагедії із загибеллю людей біля зачиненого укриття 1 червня.

Підозру отримав ексректор університету в Києві за незаконне нарахування собі премій на 1,3 млн грн.