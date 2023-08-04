Триває розіграш постерів із частинками фюзеляжу літака "Мрія". Кошти – на "швидкі" для Повітряних сил

Благодійний фонд Smart Medical Aid та волонтерський проєкт "У нас завжди буде Мрія" проводять аукціон-розіграш постерів із частинками фюзеляжу зруйнованого росіянами літака Ан-225 "Мрія".

Проєкт покликаний зібрати 5,5 млн гривень на машини швидкої допомоги, обладнані всім необхідним для зон боїв. Придбані автівки будуть спрямовані в бригади Повітряних Збройних Сил України, повідомили в пресрелізі проєкту.

Фото: Надано фондом

Постери, які можуть отримати учасники аукціону за донат, розроблені художником Дмитром Максименком. Кожен постер підписаний заступником головного конструктора "Антонов" Анатолієм Вовнянком та має свій порядковий номер – підтвердження оригінальності та ексклюзивності. Загалом було створено 100 арт-постерів.

Збір стартував 14 липня і завершиться 6 вересня.

"За результатами серед усіх благодійників, хто надсилав донати на рахунки проєкту, будуть розіграні 10 арт-постерів «У нас завжди буде Мрія». 5 постерів буде вручено благодійникам, що зробили найбільші донати. Серед них, за 1 місце – постер із підписом Головнокомандувача ЗСУ В.Ф. Залужного. Ще 5 постерів дістануться щасливчикам, яких буде обрано серед усіх благодійників за допомогою сервісу random.org. Долучатися до збору можна як особисто, так і від імені компанії, або об’єднавшись у групу, для можливості позмагатися за найбільший донат. Чим більше донатів – тим більше шансів отримати постер, більше карет поїдуть на фронт, більше життів буде збережено!" – зазначили організатори.

Більше інформації про проєкт “Вберегти Авіаторів – Захистити Мрію” на сайті.

Реквізити:

У коментарі до перерахунку треба вказали слово “Mriya”.

Smart Medical Aid – це медичний фонд, і всі проєкти спрямовані на порятунок життів. У фонді заявляли, що співпрацюють з Міністерством Охорони Здоровʼя та Командуванням Медичних Сил України, тому точно знають про реальні потреби на лінії зіткнення та по всій території України. Займається постачанням обладнання в лікарні, навчаннями та постачанням тактичної медицини, проводить курси підвищення кваліфікації медикам, закуповує та переобладнує карети швидкої допомоги, проводить евакуацію.