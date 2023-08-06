“До деокупації потрібно готуватися вже”. Представниця президента у Криму про депортацію росіян, люстрацію, створення ВЦА

Представництво президента України у Криму визначило певні кроки, які потрібно робити уже зараз, щоб відновити українську владу на півострові після його деокупації. Йдеться зокрема про механізм видворення росіян, відповідальність за колабораціонізм, люстрацію, створення військових адміністрацій, забезпечення кадрового резерву тощо, розповіла представниця президента у Криму Таміла Ташева в інтерв’ю Громадянській мережі ОПОРА , що вийшло LB.ua. Але майже всі вони впираються в законодавче регулювання. Тезисно наводимо її бачення у цих питаннях.

Фото: Олександр Попенко

Депортація росіян відповідно до законів України

Те, що зараз відбувається у Криму, Ташева називає колонізацією території. На її думку, усі громадяни Російської Федерації - а це від 500 до 800 тисяч - мають виїхати з території півострова.

“Складним є питання майна. Усі ці угоди були укладені не за українським законодавством, частина з них була добровільною. Відповідно, цей російський громадянин заплатив українському громадянину або громадянці певні кошти, купив цю земельну ділянку, будинок або квартиру. Чи існуватиме якийсь компенсаційний механізм для такої особи? Ну, в мене, наприклад, питання. Особа розуміла, що вона порушує міжнародне законодавство, українське законодавство, в'їхала незаконно на цю територію і брала участь фактично в колективному злочині колонізації території і зміни демографічного стану населення в Криму.

…Я думаю, що майно, яке було відібране в першого власника, одразу має до нього повернутися. Якщо є якісь спірні моменти, можна звернутися до суду, навіть до Європейського суду з прав людини. Але відповідальність має нести Російська Федерація і, відповідно, сплачувати компенсацію російському громадянину. Потім, можливо, буде певна націоналізація майна і передача, наприклад, тим особам, які приїдуть відбудовувати Крим. Фінальних рішень Україна ще не прийняла”, - зазначає Ташева.

“Інфраструктура” для видворення росіян

У чинному законодавстві є процедура: якщо особа порушила норму в'їзду на територію України, її примусово видворяють. Питання лише в тому, яка кількість осіб буде лишатись у Криму на момент звільнення, адже, згідно з міжнародним законодавством, колективне видворення заборонене - рішення має ухвалюватися індивідуально по кожному громадянину РФ.

“Це мали б робити міграційна служба, відновлені українські суди. Але, скоріше за все, такі права будуть делеговані додатково іншим органам, тому що обсяг людей, яких доведеться пропустити через ці індивідуальні процедури, буде великим”, - зазначає представниця президента в АРК.

Що робити з примусовою “паспортизацією”

Осіб, які до 2014 року мали український паспорт і законно не вийшли з українського громадянства, держава вважає українськими громадянами. І після того, як когось з них захочуть притягнути до відповідальності, наприклад, кримінальної за колабораційну діяльність, будуть застосовувати законодавчу рамку до них як до українських громадян, говорить представниця президента у Криму.

“Позиція України така: громадянство, набуте в окупації — нав'язане громадянство. Незаконні паспортні документи, які були видані на території півострова, а наші українські громадяни взяли їх після 2014 року, є нав'язаним громадянством і воєнним злочином відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ті громадяни Російської Федерації, які приїхали після 2014 року, мають бути примусово видворені з території України”, - зазначила Ташева.

Люстрація і відповідальність за колабораційнудіяльність

Не всі мають нести відповідальність у Криму лише за факт їхнього проживання на окупованій території, вважає Ташева. Чинне законодавство не враховує тривалості окупації в Криму.

“Розгляньмо ситуацію, якщо людина не пішла працювати в окупаційну адміністрацію, а, наприклад, вела бізнес, не пов'язаний з галуззю оборони, будівництва, обслуговування і так далі, просто продавала щось на ринку. Вона була офіційним ФОПом і сплачувала податки. Згідно з чинним законодавством, така діяльність розглядається як комунікація і співпраця з країною-агресором. За це є відповідальність згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України.

Ми вважаємо, що це нерелевантно. Відповідати повинні топпосадовці, управлінська вертикаль, пропагандисти й ті, хто зрадив присягу: судді, прокурори, слідчі, військові”, - каже представниця президента.

За її словами, тільки суб’єктів підприємницької діяльності у Криму - більш як 200 тисяч, які, за чинним законодавством, можуть понести відповідальність.

“Тож у нас не готові ні судова, ні правоохоронні системи, немає стільки слідчих ізоляторів, тюрем”, - вважає Ташева.

Відновлення української влади

В умовах воєнного стану спочатку мають бути створені військові адміністрації.

“Потрібно вже готувати інфраструктуру під це: позбавити депутатів місцевих рад повноважень, мерів, законно обраних на той момент, навіть голів райдержадміністрацій. Це перше, що варто зробити законно, не порушуючи Конституції України. По-друге, будь-яка військова адміністрація має бути створена на базі певної ОТГ. По-третє, в законі про військову адміністрацію відсутня така одиниця, як військова адміністрація Автономної Республіки Крим”, - говорить Ташева.

Крім того, щоб відновити органи української влади, потрібна велика кількість людей, які там будуть працевлаштовані, говорить представниця президента

“А із цим пов'язані питання амністії, люстрації, колабораційної діяльності тощо. Кого притягати до відповідальності? Кого ні? Кого позбавляти можливості обіймати певні посади на деякий час? Кого, можливо, на цей перехідний період залишити на посадах, якщо вони працювали в низових ланках, щоб не колапсуваласистема”, - відзначає вона.

Кадровий резерв (держслужбовців, медиків, лікарів)

За словами Таміли Ташевої, Кабінет Міністрів проголосував механізм забезпечення кадрового резерву на деокупованих територіях, однак “є питання, пов'язані з матеріально-технічним забезпеченням, адже такій особі мають надавати додаткові кошти, бо вона переїжджає в регіон із зовсім іншим рівнем безпеки, їй потрібно винаймати квартиру тощо”, говорить представниця президента.

“Теоретично керівник військової адміністрації подає заявку про потребу в 50 людях певних спеціальностей. І Національна агенція державної служби дає такий перелік людей, потім з ними потрібно провести співбесіди і за швидкою процедурою призначити. У вересні вже має запуститися програма академічного навчання на базі Університету Шевченка”, - резюмувала Ташева.