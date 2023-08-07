УП: Дубінський прибув на повторний допит у ДБР і відмовляється відповідати по суті запитань

Народний депутат Олександр Дубінський знову прибув на допит до Державного бюро розслідувань. Про це пише УП із посиланням на джерела серед правоохоронців.

За словами співрозмовників видання, повторний допит знадобився, бо нардеп "відмовляється давати відповіді по суті запитань щодо обставин свого перебування за кордоном та підробки документів і намагається ввести слідство в оману". При цьому публічно він заявляє, що співпрацює зі слідством.

"В цей же час Дубінський маніпулює громадською думкою, що він, начебто, відкритий до слідства та співпрацює з ним, що не відповідає дійсності, додав співрозмовник УП", – зазначили в матеріалі.

Попередній допит депутата відбувся три дні тому. Дубінського викликали через розслідування обставин його виїзду за кордон нібито для супроводу хворого батька. Але, за даними слідства, хворий батько сам виїжджав з України і сам до неї повертався – Дубінський його не супроводжував. Крім того, депутат приїхав до України значно пізніше, ніж його батько.

Слідство також ведеться щодо ймовірної підробки нардепом документів – парламентар, будучи за кордоном, зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема до державних органів, що може свідчити про їх підробку.

Для з’ясування всіх цих обставин і надання правової оцінки діям депутата тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

Про виїзд за кордон під час дії воєнного стану Дубінського стало відомо завдяки інформації військовослужбовця Антона Швеця. Він зʼясував, що Дубінський через МОЗ отримав дозвіл на виїзд за кордон – нібито для супроводження на лікування батька з онкологією. При цьому дозвіл діяв з кінця червня до 10 липня, але іще 25 липня, як припустив Швець, нардеп не був в Україні. Фотографії із чоловіком з прикметним тату на нозі, як у Дубінського, дівчина нардепа публікувала 26 липня з Іспанії.

Дубінський підтвердив виїзд за кордон, але лише після того, як дані про подорож опублікував Швець – 25 липня.

Дубінський перебуває під американськими та українськими санкціями. Звинувачується разом із підозрюваним у держзраді екснардепом Андрієм Деркачем у втручанні у президентські вибори Сполучених Штатів 2020 року з приміткою, що є "частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу".

До обрання народним депутатом у 2019 році ("Слуга Народу", 94 округ) Дубінський багато років працював на телеканалах Коломойського в якості ведучого та креативного продюсера.

У 2019 році нардеп став фігурантом розслідування журналістів Bihus.info: Дубінський і його родина протягом останніх кількох років набули у власність загалом 24 квартир, 17 автівок, два будинки і 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 млн доларів.

За даними "Детектор Медіа", Дубінський неодноразово поширював недостовірну та маніпулятивну інформацію.

З фракції СН виключений. Як писав Рух Чесно, Дубінський з початку 2022 і до травня 2023 пропустив 60% парламентських засідань. У 2023 році заявив, що в Україні є "гоніння" на церкви УПЦ МП. У 2022 році не підписав звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із вимогою внести у порядок денний найближчої сесії законодавчі ініціативи, щодо позбавлення повноважень народних депутатів та депутатів місцевих рад, які були обрані від заборонених проросійських партій.