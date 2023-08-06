У МВС заявили, що не мають стосунку до ідеї Денисенка про заборону виїзду чоловіків після війни

"Прохання не вважати це позицією МВС", заявили у відомстві.

Міністерство внутрішніх справ України відреагувало на скандал, які спричинили заяви ексрадника очільника МВС Вадима Денисенка, який запропонував не випускати чоловіків із країни протягом трьох років після завершення війни.

Коментар опубліковано в офіційному Telegram-каналі міністерства.

"Відповідне висловлювання пана Денисенка про заборону виїзду чоловікам за кордон — особиста думка. Прохання не вважати це позицією МВС України", — йдеться в повідомленні.

У МВС також додали, що Денисенко не є радником глави міністерства.

Нагадаємо, що 6 серпня ексрадник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко на своїй сторінці у Facebook запропонував не випускати чоловіків з України протягом трьох років після закінчення повномасштабної війни з Росією. За його словами, це нібито допоможе Україні зберегти націю, оскільки відразу після закінчення війни з країни захочуть виїхати мільйони людей.

Згодом Денисенко написав новий пост у Facebook, в якому сказав, що мав на увазі не повну заборону, а обмеження виїзду з країни.