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У МВС заявили, що не мають стосунку до ідеї Денисенка про заборону виїзду чоловіків після війни

"Прохання не вважати це позицією МВС", заявили у відомстві.

У МВС заявили, що не мають стосунку до ідеї Денисенка про заборону виїзду чоловіків після війни
Фото: Макс Левин

Міністерство внутрішніх справ України відреагувало на скандал, які спричинили заяви ексрадника очільника МВС Вадима Денисенка, який запропонував не випускати чоловіків із країни протягом трьох років після завершення війни.

Коментар опубліковано в офіційному Telegram-каналі міністерства.

"Відповідне висловлювання пана Денисенка про заборону виїзду чоловікам за кордон — особиста думка. Прохання не вважати це позицією МВС України", — йдеться в повідомленні.

У МВС також додали, що Денисенко не є радником глави міністерства.

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Нагадаємо, що 6 серпня ексрадник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко на своїй сторінці у Facebook запропонував не випускати чоловіків з України протягом трьох років після закінчення повномасштабної війни з Росією. За його словами, це нібито допоможе Україні зберегти націю, оскільки відразу після закінчення війни з країни захочуть виїхати мільйони людей.

Згодом Денисенко написав новий пост у Facebook, в якому сказав, що мав на увазі не повну заборону, а обмеження виїзду з країни.

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