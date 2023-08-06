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У Маріуполі вже близько 50 тисяч росіян, - Андрющенко

Корінних маріупольців в Маріуполі може стати менше ніж громадян РФ.

У Маріуполі вже близько 50 тисяч росіян, - Андрющенко

Завезені у Маріуполь будівельники, інженери й військові, перевезли свої сім’ї, таким чином в окупованому місті вже близько 50 тисяч росіян.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Громадське радіо.

«Будівельники понавозили сім’ї в окупований Маріуполь. Вже нормальна ситуація хіджаби посеред міста. Місцеві жартують, що мечеть стає головним храмом у Маріуполі. Їх вже близько 50 тисяч, якщо рахувати разом із сім’ями. Все це представники РФ, території Середньої Азії та вони продовжують наїжджати. Це якась золота орда у Маріуполь знову нахлинула», – каже Андрющенко.

За його словами, динаміка щодо українців у Маріуполі не позитивна. Людей меншає за рахунок виїзду.

«У вересні ми побачимо скільки людей залишилось у місті. Сподіваємось, що це на рівні 70 тисяч, але у той самий час на ці 70 тисяч ми побачимо приблизно 50 тисяч громадян РФ. Це результат свідомої політики заміщення українців як частини всього геноциду, що впроваджує РФ. Корінних маріупольців в Маріуполі буде менше ніж громадян РФ», – каже радник міського голови Маріуполя.

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Нагадаємо, що у тимчасово захопленому російською армією Маріуполі загарбники ріжуть залізничні вагони і відправляють в Донецьк на переплавку.

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