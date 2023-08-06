В Авдіївці лишаються майже 1900 людей, - МВА

Це люди, які отримують гуманітарну допомогу.

1888 людей на сьогодні залишаються в Авдіївці Донецької області.

Про це повідомив очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, інформує Громадське радіо.

«Кожна людина, яка отримує гуманітарну допомогу в місті, пише заяву. І, маючи ці заяви, ми рахуємо не тільки кількість людей, а й розуміємо, де вони проживають», — додав Барабаш.

За його словами, є люди, які принципово не отримують гуманітарної допомоги.

«Це може 20-30 людей. Кожен із різних мотивів не хоче отримувати цю допомогу. Хто ж має бажання отримати таку допомогу, всі отримують», - сказав Барабаш.

Нагадаємо, що 5 серпня на Донецькому напрямку протягом доби росіяни обстрілювали Красногорівку Мар'їнської громади і Курахове, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки.

Також з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуюють ще 130 дітей.