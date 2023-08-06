Ворог минулої доби 10 разів обстріляв прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Росіяни упродовж минулої доби здійснили 10 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 78 вибухів.

Про це повідомляє ОК “ Північ” у Телеграмі.

Внаслідок обстрілу Сумщини загинув один місцевий житель.

Зокрема у Чернігівській області зафіксовані обстріли Сновської громади (Хрінівка - 12 прильотів, ймовірно міномет 120 мм) та Новгород-Сіверської громади (Грем’яч - 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія; 10 приходів, ймовірно міномет 82 мм).

У Шосткинському районі Сумської області російські війська обстріляли з мінометів 120-мм калібру Студенок (12 прильотів), з мінометів 82-мм калібру - Бобилівку, Вишеньки, Сидорівку, Середина-Буда та 11 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, по Сварковому. У Конотопському районі росіяни, попередньо зі ствольної артилерії, обстріляли Манухівку (11 прильотів). Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Також пошкоджено 2 приватних будинки.

Нагадаємо, що російські загарбники 4 серпня 13 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.