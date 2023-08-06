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Ворог минулої доби 10 разів обстріляв прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Загинув місцевий житель.

Росіяни упродовж минулої доби здійснили 10 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 78 вибухів. 

Про це повідомляє ОК “ Північ” у Телеграмі.

Внаслідок обстрілу Сумщини загинув один місцевий житель.

Зокрема у Чернігівській області зафіксовані обстріли Сновської громади (Хрінівка - 12 прильотів, ймовірно міномет 120 мм) та Новгород-Сіверської громади (Грем’яч - 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія; 10 приходів, ймовірно міномет 82 мм).

У Шосткинському районі Сумської області російські війська обстріляли з мінометів 120-мм калібру Студенок (12 прильотів), з мінометів 82-мм калібру - Бобилівку, Вишеньки, Сидорівку, Середина-Буда та 11 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, по Сварковому. У Конотопському районі росіяни, попередньо зі ствольної артилерії, обстріляли Манухівку (11 прильотів). Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Також пошкоджено 2 приватних будинки.

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Нагадаємо, що російські загарбники 4 серпня 13 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. 

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