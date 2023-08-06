Інформація щодо запуску ракет з Білорусі уточнюється, - Ігнат

Уточнюється інформація щодо можливого запуску ракет з боку Білорусі під час обстрілу України у суботу, 5 серпня.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

Був помічений проліт повітряних цілей, за його словами, саме через територію цієї держави.

“Власне, нічого дивного тут не відбувається. Можливий був пуск з району Тамбова літака Міг -31, і проліт міг бути через територію Білорусі. Ну ця інформація зараз ще уточнюється, але було помічено, власне, проліт повітряних цілей саме через територію цієї держави. В принципі, це відбувалася не вперше, тому тут нічого дивного немає”, - сказав Ігнат.

Як заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, Росія могла імітувати пуски ракет з території Білорусі з метою провокації - аби втягнути цю країну у війну проти України.

В суботу ввечері РФ била по Україні "Кинджалами" і "Калібрами". Вибухи звучали у Хмельницькій, Житомирській, Запорізькій і Київській областях. Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ракети РФ били по "Мотор Січі" у Запоріжжі і по Хмельницькій області. Частину ракет збила ППО.

Пізніше окупанти запустили по Україні групи ударних безпілотників.