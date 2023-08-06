Чи повернуться українські біженці з Італії?
Чи повернуться українські біженці з Італії?
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Чи має Захід ще зброю для України?
Чи має Захід ще зброю для України?
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
На монумент "Батьківщина-мати" у Києві встановлюють тризуб
На монумент "Батьківщина-мати" у Києві встановлюють тризуб
Морський дрон атакував великий російський танкер “SIG”, який перевозив паливо для окупантів
Морський дрон атакував великий російський танкер “SIG”, який перевозив паливо для окупантів
В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили в Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький
В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили в Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький
ГоловнаСуспільствоВійна

Інформація щодо запуску ракет з Білорусі уточнюється, - Ігнат

Був помічений проліт ракет у повітряному просторі Білорусі.

Інформація щодо запуску ракет з Білорусі уточнюється, - Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: Скріншот відео

Уточнюється інформація щодо можливого запуску ракет з боку Білорусі під час обстрілу України у суботу, 5 серпня.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

Був помічений проліт повітряних цілей, за його словами, саме через територію цієї держави.

“Власне, нічого дивного тут не відбувається. Можливий був пуск з району Тамбова літака Міг -31, і проліт міг бути через територію Білорусі. Ну ця інформація зараз ще уточнюється, але було помічено, власне, проліт повітряних цілей саме через територію цієї держави. В принципі, це відбувалася не вперше, тому тут нічого дивного немає”, - сказав Ігнат.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Як заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, Росія могла імітувати пуски ракет з території Білорусі з метою провокації - аби втягнути цю країну у війну проти України.

В суботу ввечері РФ била по Україні "Кинджалами" і "Калібрами". Вибухи звучали у Хмельницькій, Житомирській, Запорізькій і Київській областях. Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ракети РФ били по "Мотор Січі" у Запоріжжі і по Хмельницькій області. Частину ракет збила ППО.

Пізніше окупанти запустили по Україні групи ударних безпілотників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies