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Четверо людей поранені внаслідок обстрілів Херсонської області

Ворог бив по житлових кварталах. 

Четверо людей поранені внаслідок обстрілів Херсонської області
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

За минулу добу росіяни здійснили 46 обстрілів Херсонської області, випустивши 188 снарядів з мінометів, артилерії та БпЛА. Четверо людей поранені.

По Херсону ворог випустив 24 снаряди. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію гаражного кооперативу у Херсоні", – заявив він. 

Нагадаємо, що вчора в Херонській області трактор наїхав на російську міну. Тракторист вижив, але отримав травми і перебуває в стані середньої тяжкості. 

ДСНС при виявленні вибухонебезпечного предмета закликають одразу телефонувати 101 або 102, не торкатися цього предмета і не підходити до нього. Від вибухівки слід відійти більш ніж на 100 метрів та попередити про це всіх людей поруч.

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