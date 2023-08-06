Четверо людей поранені внаслідок обстрілів Херсонської області

За минулу добу росіяни здійснили 46 обстрілів Херсонської області, випустивши 188 снарядів з мінометів, артилерії та БпЛА. Четверо людей поранені.

По Херсону ворог випустив 24 снаряди. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію гаражного кооперативу у Херсоні", – заявив він.

Нагадаємо, що вчора в Херонській області трактор наїхав на російську міну. Тракторист вижив, але отримав травми і перебуває в стані середньої тяжкості.

ДСНС при виявленні вибухонебезпечного предмета закликають одразу телефонувати 101 або 102, не торкатися цього предмета і не підходити до нього. Від вибухівки слід відійти більш ніж на 100 метрів та попередити про це всіх людей поруч.