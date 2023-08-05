Головне за день. Субота, 5 серпня

Ворожа масована ракетна атака, 30 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, форум у Джидді, трагедія в грузинському курортному селищі. Яким запам’ятається 528-й день повномасштабної війни.

Російські окупанти запустили ракети по території України. Були пуски з Чорного моря, а також летіли "Кинджали" з району Тамбова. Вперше за довгий час окупанти використали для пусків російських ракет і територію Білорусі. Вибухи лунали у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях, повідомляють Повітряні сили ЗСУ та оперативне командування "Південь".

Станом на 18:42 повітряну тривогу було оголошено у всій країні.

Близько 19:00 Повітряні сили повідомили, що ракети рухаються в бік Старокостянтиніва Хмельницької області, де розташований український військовий аеродром. Туди були направлені крилаті ракети та чотири "Кинджали". Над містом спрацювала ППО, падали уламки.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що "Кинджал" рухається у напрямку Житомира, і це вже був повторний пуск із РФ.

О 19:14 у ЗСУ повідомили про пуски ракет із території Білорусі, чого не було вже тривалий час. Згодом було повідомлено про рух нових "Кинджалів" у напрямку Вінницької, Хмельницької і Житомирської областей.

Після 19:40: пішли відбої тривог.

Державна гідрографічна служба України офіційно оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів.

Воєнна загроза оголошена в акваторії російських портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.

"Чорне море. Північно-східна частина. Воєнна загроза. Акваторія внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", – йдеться у повідомленні Держгідрографії.

Оголошення військової загрози у Чорному морі може призвести до того, що росіянам буде складніше страхувати свої судна.

Зазначається, що воєнну загрозу оголошено з 12:00 4 серпня 2023 року. Підстава – наказ ВМС ЗСУ.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за добу на фронті відбулось 30 бойових зіткнень.

Росія завдала по Україні одного ракетного і 48 авіаударів та здійснила вісім обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українська авіація завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, п'ять складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 5 серпня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про те, що у Джидді на зустрічі радників лідерів держав щодо формули миру представлені 42 країни.

"Різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ, але всіх єднає пріоритет міжнародного права. І саме для цього Україна запропонувала Формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушений російською агресією, має бути відновлений", - сказав Зеленський.

За його словами, на полях зустрічі відбуваються двосторонні перемовини з партнерами. "Дякую нашій делегації за цю роботу. Консолідація світу – це одне з найголовніших завдань", - наголосив Президент.

Нагадаємо, форум у Джидді триватиме два дні. Він відбувається без участі Росії, хоча Кремль заявив, що буде стежити за заходом.

5 серпня Росія здійснила ракетну атаку по Запоріжжю.

За словами керівника Запорізької ОВА Юрія Малашка, ракетний удар припав на околиці міста.

Унаслідок зсуву сходу грунту у високогірному грузинському курортному селищі Шові загинуло щонайменше 15 осіб. Кількість жертв може зрости.

Шукають ще понад 20 осіб, зокрема цілі сім'ї з дітьми.

На ранок суботи було впізнано лише шість тіл. Частина останків настільки пошкоджена, що їх не змогли впізнати близькі. Особи загиблих встановлюватимуться за аналізом ДНК.

З моменту зсуву минуло дві доби. Із зони лиха вертольотами евакували понад 200 осіб, серед них учні шкільного табору та мешканці готелю.

Унаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також перебувала в місці трагедії, передає пресслужба МЗС.

Українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла. Паралельно дипломати перевіряють чи не було інших українців в селищі Шові.

7 серпня у Грузії оголошено днем жалоби.

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