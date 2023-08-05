Унаслідок зсуву сходу грунту у високогірному грузинському курортному селищі Шові загинуло щонайменше 12 осіб. Кількість жертв може зрости.

Про це пише видання Новини-Грузія.

Шукають ще понад 20 осіб, зокрема цілі сім'ї з дітьми.

На ранок суботи впізнано лише шість тіл. Частина останків настільки пошкоджена, що їх не змогли впізнати близькі. Особи загиблих встановлюватимуться за аналізом ДНК.

З моменту зсуву минуло дві доби. Із зони лиха вертольотами евакували понад 200 осіб, серед них учні шкільного табору та мешканці готелю.

Очікується, що сьогодні рятувальники дістануться котеджів і дач, які повністю завалила земля.

Фото: newsgeorgia.ge

Оновлено. Внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також знаходилася в місці трагедії, передає пресслужба МЗС.

Українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла. Паралельно дипломати перевіряють чи не було інших українців в селищі Шові.

Нагадаємо, у квітні в Еквадорі внаслідок зсуву ґрунту в місті Алаусі в Андах загинуло щонайменше 23 осіб.