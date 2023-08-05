Литовська армія розпочала військові навчання

Збройні сили Литви розпочинають військові навчання у рамках перевірки бойової готовності.

Про це повідомляє пресцентр Збройних сил Литви.

Зазначається, що мета навчань – поліпшення взаємодії військових підрозділів, відпрацювання передислокації з місць постійної дислокації до районів операцій, а також практична перевірка взаємодії між різними підрозділами та іншими установами.

У навчаннях братимуть участь військовослужбовці різних родів військ. Наразі тривають навчання "Королівський удар 2023". У них беруть участь приблизно 600 військовослужбовців і бойова техніка.

Нагадаємо, що у відповідь на передислокацію вагнерівців до Білорусі Литва планує закрити два із шести прикордонних пунктів пропуску з країною.