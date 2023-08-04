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У вересні 6 тисяч росіян у Латвії отримають листи з проханням виїхати з країни

Йдеться про тих мешканців, які навіть не спробували пройти перевірку на набуття статусу постійного жителя ЄС.

У вересні 6 тисяч росіян у Латвії отримають листи з проханням виїхати з країни
Фото: id77.livejournal.com

У вересні тисячі росіян отримають листи від Управління у справах громадянства та міграції з проханням залишити Латвію.

Про це повідомляє голова Комісії Сейму з питань громадянства, міграції та згуртування товариства Інгмарс Лідака, пише Delfi.

Йдеться про тих мешканців, які навіть не спробували пройти перевірку на набуття статусу постійного жителя ЄС. Ці люди не складали іспит і не отримали тимчасовий дозвіл на проживання.

У Міністерстві внутрішніх справ Латвії підтвердили, що такі листи готуються. За попередніми підрахунками, адресатів може бути близько 6000.

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"Якщо людина не має права перебувати в країні, то їй потрібно їхати в країну, де вона має право на перебування. Час для виїзду - три місяці. Воно дається для того, щоб людина могла виїхати без поспіху", - заявив заступник держсекретаря МВС Вілніс Вітоліньш.

За його словами, якщо людина продовжує перебувати в Латвії незаконно, їй передбачається адміністративне покарання - штраф.

"Чи означає це, що зрештою якусь сімдесятирічну бабусю візьмуть і відвезуть до кордону? Коли в моїй комісії ми таке запитання поставили начальнику Прикордонної охорони, він так нам сказав: вони просто згідно із законом повинні це робити", - зазначив Лідака.

Однак це не стосується тих росіян, які мають будь-який інший дозвіл на перебування в Латвії, наприклад - візу.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Латвія відновить прийом заяв на отримання візи від громадян Росії. Але є умови.

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