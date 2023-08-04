Польща надала Білорусі докази перетину свого кордону білоруськими вертольотами

Також Варшава закликала білоруську сторону припинити всі провокації на польсько-білоруському кордоні.

Посольство Польщі в Мінську 4 серпня надало Міністерству закордонних справ Білорусі детальну інформацію, яка підтверджує факт порушення повітряного простору Польщі 1 серпня двома білоруськими військовими вертольотами.

Про це йдеться на сайті польського МЗС.

Польська сторона заявила, що їхні дані суперечать позиції Білорусі, які та раніше виклала в офіційних комюніке своїх МЗС і Міноборони.

"Закликаємо білоруську сторону терміново з'ясувати цей інцидент, виправити свою позицію з цього приводу та припинити всі провокації на польсько-білоруському кордоні", - наголосили в МЗС Польщі.

Нагадаємо, 1 серпня, сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими вертольотами. Вони проводили навчання поблизу кордону. Після реакції польського сторони пресслужба Міноборони Білорусі заявила, що звинувачення у порушенні кордону Польщі Мі-24 та Мі-8 є надуманими. Тоді Польща викликала повіреного у справах Білорусі - говорили про інцидент із вертольотами, а також напади мігрантів та переміщення "вагнерівців".