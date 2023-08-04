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Розвіддані СБУ: Росія планує диверсію на Мозирському НПЗ, щоб втягнути Білорусь у повномасштабну війну

Підготовкою теракту займається ДРГ, відправлена на білоруську територію під виглядом "вагнерівців". 

Розвіддані СБУ: Росія планує диверсію на Мозирському НПЗ, щоб втягнути Білорусь у повномасштабну війну
Фото: СБУ

Росія планує диверсію для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Про це свідчать зібрані СБУ розвідувальні дані.

Зокрема, росіяни готують масштабну провокацію "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі. Про це повідомили в пресслужбі СБУ

Підготовкою тракту займається ДРГ, що складається з кадрових військових російських збройних сил та співробітників російських спецслужб, яких відправили до Білорусі під виглядом "вагнерівців". Вони мають вчинити на заводі провокацію, видаючи себе за "українських диверсантів". У скоєному Росія звинуватить Україну.

СБУ повідомила, що отримала дані про підготовку диверсії від декількох джерел, зокрема – зі свідчень полоненого російського військового. 

Фото: СБУ

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Цей полонений раніше брав участь у боях на півдні України, а нещодавно отримав вказівку передислокуватися до Білорусі як член "групи Вагнера". На етапі зміни місця служби росіянин отримав інформацію про "спеціальну місію" на НПЗ. У його телефоні виявили видалену переписку з іншими виконавцями, знімки обʼєкта та дані щодо операції. 

Нагадаємо, що групи найманців "Вагнера" протягом місяця прибували до Білорусі після невдалого заколоту власника групи Євгена Пригожина. Після провалу "повстання", який закінчився дзвінком самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Пригожину, "вагнерівцям" дали вибір: підписати контракти з міноборони чи виїхати на білоруську територію. Білорусь стверджує, що найманці тренують її "тероборонівців". 

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