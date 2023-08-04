Представник ГУР: діяльність легіону "Свобода Росії" став для Кремля такою ж неприємною несподіванкою, як заколот Пригожина

Скібіцький зазначив, що будь-який фактор, який послаблює терористичний фашистський режим у Москві, в інтересах України.

Руський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" – це бійці з російським громадянством, і їхні дії на території РФ стали для Кремля такою ж неприємною несподіванкою, як і заколот власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив у інтервʼю північномакедонському виданню Civilmedia.

Він зазначив, що до такого сценарію московські вожді просто не були готові, про що свідчить їхня "безпорадна і слабка реакція" на епізоди збройної боротьби в Білгороді, Курську та Брянська область Росії. Дії цих формувань – в інтересах України, додав Скібіцький.

"Ці російські опозиційні збройні формування мають достатню автономію та права для боротьби зі злочинним режимом Путіна на території власної країни. І будь-який фактор, який послаблює терористичний фашистський режим у Москві, в інтересах України", – пояснив він.

Нагадаємо, РДК і "Свобода Росії" складаються із громадян РФ, що, як вони стверджують, воюють на боці України. Уперше гучного розголосу ці формування набули 2 березня, коли добровольці з РДК перетнули кордон і зайшли в Брянську область. У ГУР тоді зазначили, що це – внутрішнє протистояння у РФ.

22 травня російські добровольчі формування РДК і так званий легіон "Свобода Росії" заявили, що повертаються "звільняти" РФ. У прикордонних районах пролунали вибухи.

У ГУР повідомили, що Легіон "Свобода Росії" та бійці "Руського добровольчого корпусу" проводять на території Бєлгородської області операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Розвідка наголосила, що операцію проводять винятково громадяни Росії, і ця ситуація є внутрішнім протистоянням.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону сказав, що до повстанців прекрасно ставиться місцеве населення – жителі Бєлгородської області виявили велику лояльність до представників РДК і легіону "Свобода Росії".

24 травня Легіон "Свобода Росії" та Руський добровольчий корпус оголосили про завершення операції на території РФ, але обіцяли повернутися. Уже 1 червня вони оголосили про нову операцію на території Росії.