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Підозру отримав російський олігарх Гінер, який постачає окупантам набої

Він входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та безпосередньо сприяв Кремлю у розв’язанні та веденні війни проти України.

Підозру отримав російський олігарх Гінер, який постачає окупантам набої

За матеріалами СБУ підозру отримав російський олігарх, президента футбольного клубу “ЦСКА” Євген Гінер, який забезпечує російську армію РФ набоями.

Про це йдеться у пресрелізі служби.

Фігурант входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва Росії і безпосередньо сприяв Кремлю у розв’язанні та веденні війни проти України.

За даними слідства, після 24 лютого 2022 року Гінер як власник російського АТ «КБАЛ ім. Кошкіна» дав вказівку менеджменту компанії забезпечити безперебійне постачання набоїв для окупантів. Це підприємство-монополіст постачає значну кількість боєприпасів для різних видів стрілецької зброї, які російські загарбники отримали з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Також фігурант через підконтрольних в Україні осіб є одним із бенефіціарів групи компаній VS Energy International Ukraine, до якої входять Кіровоградобленерго, Рівнеобленерго, Чернівціобленерго, Житомиробленерго, Херсонобленерго та ЕК Севастопольенерго.

Крім того, використовуючи афілійовані комерційні структури, Гінер володіє низкою готелів, металургійних заводів і торговельних центрів на території нашої держави.

Наразі Вищий антикорупційний суд розглядає позов Міністерства юстиції про конфіскацію відповідних російських активів у дохід України.

Крім того, у 2019 році Гінер побудував у тимчасово окупованих Севастополі та Сімферополі дві теплоелектростанції, які під’єднали до електромереж Росії. Тим самим він створив штучну енергозалежність українського півострова від країни-агресора.

На підставі зібраних доказів російському олігарху повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція статей передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, суд арештував та передав Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) майже 3 млн доларів підприємства, яке належить Гінеру.

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