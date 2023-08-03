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Балтійські оператори систем передавання електроенергії відключаться від підконтрольної Росії системи

Відключення заплановане на лютий 2025 року.

Балтійські оператори систем передавання електроенергії відключаться від підконтрольної Росії системи
Фото: EPA/UPG

Оператори систем передавання електроенергії трьох балтійських країн підписали угоду про синхронізацію. Естонія, Латвія та Литва від’єднаються від контрольованої Росією системи й синхронно підключаться до європейської мережі.

Про це повідомило Міністерство енергетики Литви.

Синхронізація має відбутися в лютому 2025 року.

Угода також передбачає, що країни Балтії спільно вийдуть з контракту BRELL, укладеного з російськими та білоруськими операторами влітку 2024 року, за півроку до синхронізації.

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До узгодженої дати будуть завершені необхідні роботи, такі як встановлення перших синхронних конденсаторів, систем керування та реконструкція третьої лінії між Естонією та Латвією.

Інші проекти, реалізовані балтійськими операторами ГТС, пов’язані з синхронізацією, будуть реалізовані до кінця 2025 року або пізніше.

Нагадаємо, в середині березня 2022 року завершилося обʼєднання української та європейської енергосистем. Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу".

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