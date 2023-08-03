Балтійські оператори систем передавання електроенергії відключаться від підконтрольної Росії системи

Відключення заплановане на лютий 2025 року.

Оператори систем передавання електроенергії трьох балтійських країн підписали угоду про синхронізацію. Естонія, Латвія та Литва від’єднаються від контрольованої Росією системи й синхронно підключаться до європейської мережі.

Про це повідомило Міністерство енергетики Литви.

Синхронізація має відбутися в лютому 2025 року.

Угода також передбачає, що країни Балтії спільно вийдуть з контракту BRELL, укладеного з російськими та білоруськими операторами влітку 2024 року, за півроку до синхронізації.

До узгодженої дати будуть завершені необхідні роботи, такі як встановлення перших синхронних конденсаторів, систем керування та реконструкція третьої лінії між Естонією та Латвією.

Інші проекти, реалізовані балтійськими операторами ГТС, пов’язані з синхронізацією, будуть реалізовані до кінця 2025 року або пізніше.

Нагадаємо, в середині березня 2022 року завершилося обʼєднання української та європейської енергосистем. Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу".