«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
У порту Новоросійська лунали вибухи. РФ заявила про "атаку морських дронів". Є дані про пошкодження судна (доповнено)
У порту Новоросійська лунали вибухи. РФ заявила про "атаку морських дронів". Є дані про пошкодження судна (доповнено)
Чи має Захід ще зброю для України?
Чи має Захід ще зброю для України?
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Чи повернуться українські біженці з Італії?
Чи повернуться українські біженці з Італії?
ГоловнаСвіт

"І Трампа теж": Маркарова запросила в Україну американських політиків, які критикують допомогу

"Ми будемо раді вітати будь-кого, хто захоче поїхати в Україну, щоб побачити її на власні очі".

"І Трампа теж": Маркарова запросила в Україну американських політиків, які критикують допомогу
Фото: facebook/Оксана Маркарова

Посол України Оксана Маркарова запросила американських політиків, включно з експрезидентом США Дональдом Трампом, відвідати Україну.

Про це вона розповіла в інтерв'ю The Washington Post.

Так Маркарова відповіла на запитання журналістів про те, чи зверталася вона до кандидатів у президенти від Республіканської партії США щодо їх критики у бік допомоги Україні, а саме - до Трампа чи губернатора Флориди Рона ДеСантіса.

"Наш президент був дуже чітким: ми запрошуємо всіх приїхати в Україну. Деякі з кандидатів вже були в Україні, як, наприклад, кандидат Майкл Пенс. Деякі республіканці, які не балотуються, [колишній держсекретар Майк] Помпео. Ми запрошуємо всіх приїхати – знову ж таки, не в рамках передвиборчої кампанії. Це внутрішнє американське питання", - сакзала Маркарова.

Підписуйтесь на наш Google News

"Ми будемо раді вітати будь-кого, хто захоче поїхати в Україну, щоб побачити її на власні очі", - додала вона.

Щодо занепокоєнь адміністрації Джо Байдена й висловленого небажання надавати Україні комплекси ATACMS, Маркарова заявила: "Ми будемо продовжувати обговорювати це з нашими партнерами. Рік тому було важко уявити, що ми коли-небудь побачимо системи Patriot або HIMARS на полі бою".

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський провів зустріч із членом Республіканської партії США, ексгубернатором штату Крістофером Крісті, який наразі балотується у президенти США.

20 лютого у Києві з візитом перебував президент США Джо Байден.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies