"І Трампа теж": Маркарова запросила в Україну американських політиків, які критикують допомогу

"Ми будемо раді вітати будь-кого, хто захоче поїхати в Україну, щоб побачити її на власні очі".

Посол України Оксана Маркарова запросила американських політиків, включно з експрезидентом США Дональдом Трампом, відвідати Україну.

Про це вона розповіла в інтерв'ю The Washington Post.

Так Маркарова відповіла на запитання журналістів про те, чи зверталася вона до кандидатів у президенти від Республіканської партії США щодо їх критики у бік допомоги Україні, а саме - до Трампа чи губернатора Флориди Рона ДеСантіса.

"Наш президент був дуже чітким: ми запрошуємо всіх приїхати в Україну. Деякі з кандидатів вже були в Україні, як, наприклад, кандидат Майкл Пенс. Деякі республіканці, які не балотуються, [колишній держсекретар Майк] Помпео. Ми запрошуємо всіх приїхати – знову ж таки, не в рамках передвиборчої кампанії. Це внутрішнє американське питання", - сакзала Маркарова.

"Ми будемо раді вітати будь-кого, хто захоче поїхати в Україну, щоб побачити її на власні очі", - додала вона.

Щодо занепокоєнь адміністрації Джо Байдена й висловленого небажання надавати Україні комплекси ATACMS, Маркарова заявила: "Ми будемо продовжувати обговорювати це з нашими партнерами. Рік тому було важко уявити, що ми коли-небудь побачимо системи Patriot або HIMARS на полі бою".

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський провів зустріч із членом Республіканської партії США, ексгубернатором штату Крістофером Крісті, який наразі балотується у президенти США.

20 лютого у Києві з візитом перебував президент США Джо Байден.