Росія вдарила ракетами по околицях Запоріжжя

5 серпня Росія здійснила ракетну атаку по Запоріжжю.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ракетний удар припав на околиці міста.

"Фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання.

Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються", - зазначив Малашко.

Нагадаємо, Росія провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі. Підводний носій окупанти замінили на надводний, збільшивши кількість "Калібрів" удвічі. Тоді вдарили ракетами по Україні.

Опісля Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуск ракет "Кинджал" із району Тамбова, а згодом окупанти вдарили ракетам з території Білорусі.