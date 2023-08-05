6 серпня в Україні буде сухо і спекотно

У неділю, 6 серпня, в Україні очікується суха спекотна погода, лише в західних, місцями Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі з грозами, місцями град.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як повідомляється, вітер буде переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень подекуди пориви та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 19-24°; вдень 31-36°, у південній частині, східних та місцями центральних областях до 38°, на Закарпатті та Прикарпатті 23-28°.

У Києві 6 серпня очікується суха спекотна погода з температурою вночі 20-22°, вдень 33-35°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, що 4 серпня у Києві ввели обмеження на транспорт вагою понад 24 тони.