​Бійці українських ВМС за добу знищили 44 ворожі квадрокоптери і майже два десятки росіян

Також окупанти позбулися сховища з боєприпасами і двох БпЛА.

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-морських сил ЗСУ знищили за минулу добу 44 ворожі квадрокоптери.

Про це йдеться у повідомленні ВМС у фейсбуці.

Бійці ліквідували також 16 окупантів, сховище з боєприпасами і два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, загалом за минулу добу українські бійці знищили 620 ворогів. Нині контррозвідники Служби безпеки України знищили комплекс відеоспостереження “Муром”, розрахунок ударних дронів із системою скиду засобів ураження, взводний опорний пункт і вогневі позиції армії РФ.