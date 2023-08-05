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​Бійці українських ВМС за добу знищили 44 ворожі квадрокоптери і майже два десятки росіян

Також окупанти позбулися сховища з боєприпасами і двох БпЛА.

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-морських сил ЗСУ знищили за минулу добу 44 ворожі квадрокоптери.

Про це йдеться у повідомленні ВМС у фейсбуці.

Бійці ліквідували також 16 окупантів, сховище з боєприпасами і два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Нагадаємо, загалом за минулу добу українські бійці знищили 620 ворогів. Нині контррозвідники Служби безпеки України знищили комплекс відеоспостереження “Муром”, розрахунок ударних дронів із системою скиду засобів ураження, взводний опорний пункт і вогневі позиції армії РФ.

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