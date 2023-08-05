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До Мелітополя загарбники завозять росіян, - Федоров

Евакуація з Мелітополя через Крим перетворилась на лотерею.

До Мелітополя загарбники завозять росіян, - Федоров
Фото: EPA/UPG

До окупованого Мелітополя Запорізької області загарбники привозять "гастролерів" із Росії, натомість не випускають з міста місцевих жителів.

Про це повідомив у Телеграмі мер Мелітополя Іван Федоров.

"Минулорічний досвід псевдореферендуму показав: місцеві мешканці ігнорують "демократію" від окупантів. Тож доводиться залучати гастролерів з глибинок немитої", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, евакуація з Мелітополя через Крим перетворилась на лотерею. Одних окупанти на КПП пропускають, інших розвертають назад, в тому числі власників російських паспортів.

"Навіть для рашистів паспорт рфії, виданий на ТОТ - це вовчий квиток", - написав мер міста.

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Нагадаємо, що у північно-східній частині Мелітополя постійно працює мобільний крематорій окупантів.

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