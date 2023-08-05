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Росія провела ротацію ракетоносіїв в Чорному морі і збільшила кількість ракет "Калібр"

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Росія провела ротацію ракетоносіїв в Чорному морі і збільшила кількість ракет "Калібр"
Фото: bulgarianmilitary.com

Росія провела ротацію ракетоносіїв в Чорному морі.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Підводний носій окупанти замінили на надводний, збільшивши кількість "Калібрів" удвічі.

"Просто зараз ракети з Чорного моря випущені по території України. В областях, де оголошено тривогу, будьте уважні, перейдіть в укриття. Не поширюйте інформацію про роботу протиповітряної оборони. Не допомагайте ворогу", - наголосили військові.

Нагадаємо, керівниця Об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк днями повідомила, що Росія вивела у Чорне море потужне угруповання кораблів і може завдати ракетного удару по Україні після останніх атак дронами-камікадзе.

Державна гідрографічна служба України офіційно оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів. Йдеться про порти Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.

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