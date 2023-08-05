Чи повернуться українські біженці з Італії?
Чи повернуться українські біженці з Італії?
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Чи має Захід ще зброю для України?
Чи має Захід ще зброю для України?
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
ГоловнаСуспільствоПодії

Дмитро Кулеба обговорив із турецьким колегою Чорноморську зернову ініціативу

Турецька сторона продовжує зусилля з відновлення угоди.

Дмитро Кулеба обговорив із турецьким колегою Чорноморську зернову ініціативу
Дмитро Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з турецьким колегою Хаканом Фіданом.

Про це йдеться в дописі Кулеби у твітері.

За словами українського міністра, під час розмови йшлося про Чорноморську зернову ініціативу.

"Я підкреслив згубний вплив відходу Росії на африканські країни та глобальну продовольчу безпеку. Туреччина продовжить зусилля по відновленню угоди", - зазначив Кулеба.

Міністри України і Туреччини також обговорили графік двосторонніх контактів.

Нагадаємо, Росія вийшла із "зернової ініціативи", а потім пообіцяла африканським країнам подарувати десятки тисяч тонн зерна.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що це не виправить ситуацію. Глава євродипломатії Жозеп Боррель наголосив, що мМіжнародна спільнота має рішуче відповісти на навмисну спробу Путіна заморити голодом населення світу. Президент Зеленський порадив Росії не сподіватися, що їй вдасться спровокувати глобальну продовольчу кризу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies