Дмитро Кулеба обговорив із турецьким колегою Чорноморську зернову ініціативу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з турецьким колегою Хаканом Фіданом.

Про це йдеться в дописі Кулеби у твітері.

За словами українського міністра, під час розмови йшлося про Чорноморську зернову ініціативу.

"Я підкреслив згубний вплив відходу Росії на африканські країни та глобальну продовольчу безпеку. Туреччина продовжить зусилля по відновленню угоди", - зазначив Кулеба.

I had a call with @HakanFidan to discuss the Black Sea Grain Initiative. I stressed Russia's withdrawal's harmful impact on African countries and global food security. Türkiye will continue efforts to restore the deal. We also discussed the schedule of 🇺🇦🇹🇷 bilateral contacts. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 5, 2023

Міністри України і Туреччини також обговорили графік двосторонніх контактів.

Нагадаємо, Росія вийшла із "зернової ініціативи", а потім пообіцяла африканським країнам подарувати десятки тисяч тонн зерна.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що це не виправить ситуацію. Глава євродипломатії Жозеп Боррель наголосив, що мМіжнародна спільнота має рішуче відповісти на навмисну спробу Путіна заморити голодом населення світу. Президент Зеленський порадив Росії не сподіватися, що їй вдасться спровокувати глобальну продовольчу кризу.