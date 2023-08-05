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Після ракетної атаки Росія запустила по Україні ударні дрони (оновлено)

Наразі в низці областей оголошено повітряну тривогу.

Після ракетної атаки Росія запустила по Україні ударні дрони (оновлено)
Фото: скрин відео

У небі над Миколаївською областю дев’ять ворожих БПЛА "Shahed".

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім у Telegram.

"+9 штук балалайок. Ставимося серйозно", - написав він. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Інформацію про безпілотники підтверджують і в Повітряних силах ЗСУ.

"Кілька груп ударних БПЛА знаходяться над Миколаївщиною, рухаються у північно-західному напрямку!", - йдеться у повідомленні.

Оновлено. пізніше повітряні сили повідомили, що група "Шахедів" наближається до Кіровоградської області, також загроза є на Полтавщині.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що з російського аеродрому "Оленья" злетіли сім винищувачів Ту-95. Вони можуть нести на підвісці ракети Х-101/555.

Сьогодні російські окупанти запустили ракети по території України. Були пуски з Чорного моря, а також летіли "Кинджали" з району Тамбова. Вперше за довгий час окупанти використали для пусків і територію Білорусі.

Вибухи лунали у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях, а також у передмісті Запоріжжя.

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