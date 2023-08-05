На острові Джарилгач пожежа охопила майже тисячу гектарів природного парку

Острів Джарилгач, окупований росіянами, охопила велика пожежа.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Вже декілька днів палає найцінніша степова ділянка національного природного парку "Джарилгацький". Міндовкілля зазначає, що про це свідчать дані з супутників. Горить близько 1000 га.

Фото: Міндовкілля

"Росіянам байдуже на це місце, яке є домівкою для багатьох рідкісних та зникаючих рослин і степових тварин. Вони перетворили його на військовий полігон. Вони нехтують усіма правилами пожежної безпеки у заповідній зоні. Світ має бачити наслідки перебування росіян на українській землі та обʼєднатися задля протидії екоциду", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у травні острів Джарилгач росіяни з’єднали з тимчасово захопленою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне.

Згодом голова Скадовської територіальної громади Олександр Яковлєв заявив, що окупанти зробили острів своєю мілітарною зоною ще від початку окупації. Через дії загарбників на Джарилгачі можуть зникнути рідкісні види тварин і рослин.

Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог продовжує чинити екоцид на острові. Тут облаштували полігон та проводять заходи підготовки мобілізованих, зокрема й зі стрільбою артилерійських підрозділів.