Через дії росіян на острові Джарилгач можуть зникнути рідкісні види тварин і рослин, - мер Скадовська

Голова Скадовської територіальної громади Олександр Яковлєв заявляє, що російські військові зробили острів Джарилгач у Херсонській області своєю мілітарною зоною ще від початку окупації.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, проїзд місцевих до заповідної зони закритий окупантами, а люди постійно чують на острові звуки пострілів та вибухів.

«Те, що можуть жителі підтвердити, це те, що туди їздить техніка, чути постріли, вибухи. Тобто це не просто стрілецька зброя, це вибухи якісь. Напевно, там проводять якісь навчання», – сказав він.

Крім того, є інформація, що російські окупанти відстрілюють деяких тварин на острові, додав Яковлєв.

«Тварин, якусь кількість, вони відстрілюють. З якою метою? Навіть, кажуть, просто з метою харчування. Достовірної інформації немає», – зазначив він.

Голова громади зауважив, що через дії російських військових на острові Джарилгач можуть зникнути рідкісні види тварин і рослин.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне.